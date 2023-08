Højere risiko for smitte med rottesygdom efter våd sommer

Det forklarer Lars Østergaard, der er professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

- Hvis man sluger det inficerede vand eller på anden vis får vandet ind i kroppen, kan man blive smittet, forklarer han.

Det er især personer, der arbejder i kloakker og vandløb, der er udsat for smitte, siger Lars Østergaard.

Men på grund af de mange skybrud i løbet af sommeren, der har fået vandet i kloakkerne til at stige op i mange kældre, er privatpersoner også i risiko for at blive smittet med rottesygdommen, lyder det.