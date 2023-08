17/08/2023 KL. 05:00

Fertilitetslæger har talt dunder. Alligevel viser fødselstallet en foruroligende tendens

Danske kvinder er nu i gennemsnit næsten 30 år, når de føder deres første barn, og i 2022 var fertilitetsraten den laveste i 35 år. Både offentlige og private fertilitetsklinikker har taget et nyt redskab i brug for at få flere unge til at komme i gang med projekt baby i tide. Jette har taget imod.