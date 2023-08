Provokunstner håber på betinget dom for Jorn-hærværk

Det er med et håb om en mildere straf, at provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard har anket sin dom på halvandet års fængsel for at have udøvet hærværk på et Asger Jorn-maleri med lim og tusch.

Tirsdag afsiger Vestre Landsret dom i sagen, som anklagemyndigheden har kontraanket i håb om en hårdere straf.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard har tidligere tiltrukket sig opmærksomhed - eksempelvis da hun i 2015 skiftede juridisk køn uden at ville foretage nogen fysiske forandringer.

Læs om juridisk kønsskifte her:

* Det er muligt at skifte køn i juridisk forstand. Loven, der gør det muligt, blev vedtaget i 2014.

* Det er en mulighed tiltænkt transkønnede, altså personer, der identificerer sig med et andet køn end det, de blev tildelt ved fødslen.

* Ønsker man at skifte køn juridisk, sker det via en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-Kontoret. Her skal man give en skriftlig erklæring om, at man ønsker et nyt personnummer, fordi man oplever at tilhøre det andet køn.

* Man skal være fyldt 18 år for at ansøge.

* Et halvt år efter ansøgningstidspunktet skal man skriftligt bekræfte ansøgningen. De seks måneder kaldes i loven for en refleksionsperiode.

* Der er intet krav om, at man skal foretage nogen fysiske forandringer, så ens udseende stemmer overens med det juridiske køn.

* Får man et juridisk kønsskifte, modtager man et nyt sundhedskort, og her vil ens nye cpr-nummer fremgå.

* Man får et nyt cpr-nummer, så de sidste fire cifre afspejler det køn, man skifter til. Kvinders cpr-numre ender på et lige tal, mens mænds ender på et ulige.

* Med det nye cpr-nummer kan man få udstedt nye personlige dokumenter såsom pas, kørekort og fødselsattest, så ens juridiske køn også fremgår heraf.

* I passet står der F, hvis man er kvinde, og M, hvis man er mand. Man kan søge om i stedet at få et X i passet, som viser, at kønnet er uspecificeret.

* Når man ændrer juridisk køn, kan det blive nødvendigt at skifte fornavn. Det skyldes, at der i henhold til navneloven er nogle navne, som alene kan bruges til piger, mens andre alene kan bruges til drenge. Nogle navne kan bruges, uanset om man er pige eller dreng.

* Har man skiftet juridisk køn fra mand til kvinde, vil man fremgå som kvinde i offentlige systemer, mens man vil stå angivet som mand, hvis man skifter køn fra kvinde til mand.

