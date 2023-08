Vidner efterlyses efter drab ved shelterplads i Nordjylland

Et stort efterforskningsarbejde ligger stadig foran Nordjyllands Politi, der forsøger at opklare, hvad der skete forud for en 58-årig mands død på en shelterplads.

Arbejdet indebærer gennemgang af videoovervågning og afhøringer af vidner.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse mandag.

I forbindelse med efterforskningen leder politiet efter to eller tre vidner, som menes at have været til stede på den pågældende shelterplads i Vadum nord for Aalborg.