Rekordmange unge holder sabbatår efter gymnasiet

- Derfor vægrer flere sig formentlig ved at skulle i gang med en videregående uddannelse, hvor de forventer, at der også vil være et stort pres. Man kan antage, at der er flere, der har en oplevelse af at skulle tage en dyb indånding, inden de kaster sig ud i det endelige valg af studie.

Set fra et samfundsperspektiv kan det være problematisk, at flere unge vælger at holde sabbatår, siger ungdomsforskeren.

For der er brug for, at de tager en uddannelse og kommer på arbejdsmarkedet. Det er også grunden til, at der længe har været politisk fokus på at få flere unge til at komme hurtigere i gang med studierne.

Men politikernes indsats kan have den modsatte effekt, siger Noemi Katznelson.