07/08/2023 KL. 05:00

8 af 10 bliver behandlet for psykisk sygdom i løbet af livet. Overbehandling, siger en professor

For første gang er omfanget af psykisk sygdom kortlagt, og antallet af patienter har overrasket forskerne. Men ifølge en professor er et flertal af danskerne ikke psykisk syge, og han retter kritikken mod læger, som er for hurtige til at stille diagnoser og udskrive medicin.