Her kan du komme ind fra gaden og få udsigt til et sikkert job og en god løn

Mere end 18.500 unge fik ved midnat natten til fredag melding om, at de ikke er optaget på en uddannelse efter sommerferien.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at de må tage et ekstra sabbatår.

For der er tusindvis af ledige studiepladser over hele landet, og der er rig mulighed for at læse et fag, som – efter alt at dømme – fører til både jobsikkerhed og god løn.