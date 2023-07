Italienske haglskader holder telefoner varme hos forsikringsselskaber

Det er dog for tidligt at sige noget om, hvad det kommer til at betyde rent økonomisk, lyder det videre.

Både Alm. Brand og Codan er en del af Alm. Brand Group.

Store hagl og uvejr ramte natten til tirsdag det nordlige Italien. Det har efterladt hundredvis af danskere i landet med ødelagte biler.

I øjeblikket pågår et arbejde hos assistanceselskabet SOS International, som forsøger at hjælpe mindst 1500 danskere hjem.

Torsdag morgen ankom den første bus med danske turister til Danmark fra Italien.