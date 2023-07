DSB afviser påstand om togproblemer over grænsen til Tyskland

Det vil inden for en række år ikke længere være muligt at køre med regionaltog over grænsen i Sønderjylland til Flensborg i Slesvig-Holsten uden at skulle skifte tog. Det skriver Flensborg Avis.

Ifølge avisen sker det, når DSB inde for fire år vinker farvel til de sidste dieseldrevne tog. De skal erstattes af 100 franske tog, der kun kan køre på det danske strømsystem.