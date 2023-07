Det tilføjes, at almindelige afbestillings- og ombookningsregler gælder for ikke-evakuerede rejsemål.

Tui

Tui oplyser på sin hjemmeside, at alle fly til Rhodos aflyses til og med fredag den 28. juli som følge af naturbrandene på øen. Rejser til områderne Kiotari, Lardos, Lindos, Pefkos og Plimmiri aflyses med afrejse til og med søndag den 30. juli.

Afgange til Rhodos lørdag den 29. og søndag den 30. juli til andre områder en de førnævnte er ikke aflyst for nuværende, men Tui opfordrer til, at man kontakter kundeservice for at gennemgå mulige alternativer, hvis man ønsker det. Har man senere afrejse, bedes man for nuværende afvente nærmere information.

»Hvis du har planlagt en rejse på en af de aflyste afgange, kontakter vi dig med mere information og tilbyder at aflyse eller hjælpe med ombooking, hvis du foretrækker det. Vi kontakter alle kunder i rækkefølge efter afrejsedato. Alle aflyste rejser refunderes automatisk hurtigt muligt, senest inden for 7 dage,« skriver Tui på sin hjemmeside.

Bravo Tours

Hos Bravo Tours er rejseaktiviteten til Rhodos ikke påvirket af skovbrandene. Det oplyser adm. direktør Peder Hornshøj til Jyllands-Posten. Det skyldes, at rejseselskabet ikke har planlagte rejser til områder af øen, der er berørt af naturbrandene, siger han.

Sunweb

Rejsearrangøren Sunweb oplyser på sin hjemmeside, at alle rejser til de fire områder Charaki, Gennadi, Kiotari og Lahania er annuleret tirsdag.

Sunweb ser fortsat tiden an ift. senere afgange til ovennævnte områder.

Rejser til Sunwebs øvrige destinationer på Rhodos afvikles som planlagt, fremgår det.