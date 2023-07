Tidligere topdiplomat: Løkkes fordømmelser af koranafbrændinger er ikke en ny kurs

Det er en ny udenrigspolitisk kurs, når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer koranafbrændinger.

Det mener i hvert fald flere hjemlige politikere, som de seneste dage har været ude for enten at kritisere eller rose Løkke for at have en anden retorik end Anders Fogh Rasmussen under Muhammed-krisen.

En tidligere topdiplomat har dog et andet syn på sagen.