Irak fordømmer koranafbrænding ved ambassade i København

Ministeriet opfordrer det internationale samfund til ”presserende at stå imod disse grusomheder, der krænker den sociale fred og sameksistens i verden”.

Københavns Politi bekræfter natten til lørdag over for Ritzau, at to personer brændte ”en bog” af ved den irakiske ambassade fredag eftermiddag.

Det vil dog ikke præcisere, at det lige netop var et eksemplar af Koranen, der var tale om. Politiet har heller ikke umiddelbart nedfældet noget om, at et irakisk flag skulle være blevet skamferet, fortæller vagtchef Henrik Svejstrup.