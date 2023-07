Tre personer stukket ned ved psykiatrisk center

Han ventes fremstillet i grundlovsforhør lørdag.

Det var lidt før klokken 13, at Københavns Vestegns Politi skrev, at politiet var til stede på adressen i forbindelse med et knivstikkeri. To timer senere kom besked om de tre tilskadekomne.

- Vores arbejde ved det psykiatriske center vil stå på i nogen tid endnu, skriver politiet blandt andet.

Billeder fra stedet viser, at politiet har afspærret et område. Ifølge TV 2 er der retsmedicinere, som arbejder på stedet.

Retsmedicinere er speciallæger, der udfører undersøgelser for politiet og retsvæsenet. De kan både undersøge levende og døde.