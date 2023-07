Politi melder om bølge af forsøg på cpr-tyveri

Med et fuldt cpr-nummer er der flere muligheder for, at ens identitet kan blive misbrugt.

Svindlerne kan i værste fald blandt andet bruge nummeret til at foretage handler via nettet, ansøge om kviklån, oprette kreditkort og andre lyssky aktiviteter, som i sidste ende kan betyde et økonomisk tab for offeret.

Svindlerne taler ifølge Københavns Politi engelsk med accent.

Københavns Politi opfordrer til, at man - hvis man modtager et sådant opkald - lægger røret på og ringer til politiet.

Til Ritzau oplyser Københavns Politi, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvor og hvem opkaldene måtte stamme fra.

Politiet understreger, at hverken politi eller andre myndigheder vil bede om at få udleveret personfølsomme oplysninger på den måde.