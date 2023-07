Mindeord for Stig Gamborg

Erhvervseventyret begyndte i Hongkong, hvor han sammen med sin hustru, Anne Sophie, satte danske opfindelser i produktion. Dét til glæde for de utallige støvsugende mennesker, der har rygbårne støvsugere i dag. For slet ikke at tale om de luftpumper, som blev produceret og som siden årtusindskiftet har erstattet reservehjulene i biler verden over.

I 2006 gik Stig i gang med endnu et stort projekt. Det bæredygtige Advance Nonwowen, som tager udgangspunkt i landbrugets muligheder. Stig blev pioner indenfor bæredygtighed, hvor restprodukter fra landbrug og industri nu genanvendes til isolering, vækstmåtter, tekstilindustrien og møbler.

Stig Gamborg mødte sin hustru, Anne Sophie Lüttichau, på Aarhus Universitet og sammen blev de med deres fire børn et samlingspunkt for en stor omgangskreds. Parret overtog Møllerup Gods fra Anne Sophies forældre, og sjældent har man set mage. Hver nye generation på et gods har sin opgave. Alle tage på godset blev udskiftet, avlsbygninger og huse blev sat i stand, og hovedbygningen fortsatte med at blomstre i deres generation, som det også var tilfældet med Anne Sophies forældre. Stig Gamborg var en aldeles værdig efterkommer efter sin underholdende svigerfar, Flemming Lüttichau.