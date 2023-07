Usædvanlig hård blæst giver stærk strøm og travle livreddere

For det første skal man undgå at svømme mod strømmen for at komme ind mod land. Strømmen er for stærk, og man kan ende med at drukne af udmattelse.

Til gengæld bør man bevare roen, lade sig føre med strømmen, indtil den er svag nok til, at man kan svømme til siden og til sidst ind på stranden igen.

Badegæster på strande i særligt det vestlige Danmark bør ifølge Anders Myrhøj gå efter at bade inden for de flag, som livredderne har sat op.

Sidste år druknede mindst 83 mennesker i Danmark. Knap halvdelen døde ud for kysterne.

Tallet kan være højere, da der i nogle tilfælde kan mangle rapporteringer af hændelsen.