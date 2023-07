Kartoffelchauffør er løsladt efter seks uger i arresten

Der har blandt andet været aktioner på motorvejene, hvor langsomtkørende lastbiler har generet den øvrige trafik.

Efter kartoffelepisoden bedyrede vognmændenes talsmand, at der ikke var tale om en aktion, som udsprang fra gruppen af vrede vognmænd.

Men da den 57-årige dagen efter anholdelsen blev stillet for en dommer, fortalte forsvarsadvokat Troels Maglegaard, at der skam var tale om en protest mod den nye afgift.

- Det, der går min klient på, er, at det er så svært for politikerne at forstå, at den del af vognmandsbranchen, der har med landbrug og fiskeri at gøre, som han repræsenterer, bliver særligt ramt af den nye lovgivning, lød det dengang fra Troels Maglegaard.

Varetægtsfængslingen af manden har haft til formål at forhindre ham i at påvirke politiets efterforskning af sagen, og løsladelsen af manden er ikke på nogen måde en tilkendegivelse af, hvorvidt manden anses som mere eller mindre skyldig, oplyser Daniel Dokkedahl.

Den 57-årige kartoffelchauffør er fortsat sigtet, og anklagemyndigheden skal nu vurdere, om der skal rejses tiltale mod ham. Bliver han idømt en fængselsstraf, vil tiden i varetægtsarrest indgå i den samlede afsoning.

Måtte han blive frifundet eller blot idømt en mild dom, vil han kunne forlange erstatning for at have siddet fængslet.