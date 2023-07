Mand fængslet for at tæske og voldtage hustru

Voldtægten skulle have fundet sted søndag, skriver Helsingør Dagblad.

Han har i grundlovsforhøret tirsdag nægtet sig skyldig i både grov vold og voldtægt. Det fortæller Michael Qvist.

Ægtemanden har kæret kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Retsmødet fandt sted for lukkede døre, og det er således uvist, hvad manden eventuelt selv har forklaret, eller hvilke beviser politiet mener at have i sagen.

Kvinden er 32 år og gift med den 33-årige. Sammen har de to børn, skriver Helsingør Dagblad. Det var kvinden selv, der meldte ægtemanden til politiet.

Adspurgt hvorfor sigtelsen lyder på grov vold i stedet for eksempelvis den mere alvorlige paragraf om drabsforsøg, siger senioranklageren, at sagen er på et indledende stadie.