Mens sydeuropæiske storbyer koger over, fremhæves dansk feriedestination i stort amerikansk medie

Flere steder når temperaturerne i disse dage et godt stykke over de 40 grader. Til sammenligning forudser DMI i sin syv-døgnsprognose, at temperaturerne højest vil nå op på 21 grader herhjemme - I Klitmøller højest 16 grader.

At Europa er en populær feriedestination for amerikanerne, bakkes ifølge mediet op af en analyse foretaget af rejseforsikningsselskabet Alliance Partners, som viser, at antallet af amerikanere, der rejser til Europa denne sommer, forventes at stige med 55 pct. sammenlignet med forrige sommer.

Det er ikke længe siden, at et andet stort amerikansk medie fremhævede en dansk by. I starten af Juli var det britiske The Times, som storroste Aarhus som »et fristende alternativ« til København.