Nyt sygehus skal udføre avancerede kræftindgreb - fagfolk er bekymret

Aarhus Universitetshospital skal ikke være det eneste sted i landet, der foretager avancerede operationer for mave- og tarmkræft.

Sundhedsstyrelsen vil have etableret et andet center, der kan foretage den samme type indgreb, skriver DR Nyheder.

- Grunden til, at vi åbner for, at yderligere et sygehus kan varetage behandlingen, er, at vi ser, at der er et behov for at robustgøre tilbuddet, udtaler enhedschef i Sundhedsstyrelsen Agnethe Vale Nielsen i en skriftlig kommentar til DR.