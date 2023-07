Grønlandske fangere har høje koncentrationer af PFAS i blodet

PFAS-stofferne ophober sig i blod og organer og mistænkes for at øge risikoen for blandt andet kræft og hormonforstyrrelser.

Stofferne er blevet identificeret flere steder de senere år.

Blandt andet kom det i foråret 2021 frem, at PFOS, som hører til samlingen af stoffer, havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark, hvor køer græssede.

Danmark arbejder sammen med flere andre lande for et forbud mod de sundhedsskadelige flourstoffer. PFOS blev allerede forbudt for over ti år siden. Og det har betydet et fald i miljøet af netop det stof.

Studiet fra Aarhus Universitet viser, at PFAS-niveauer i befolkningernes blod generelt er højere i Europa og Nordamerika sammenlignet med lande i Asien og Afrika.

De højeste koncentrationer findes - i faldende rækkefølge - i Grønland, Færøerne, Danmark, Australien, Sverige, Norge, Malaysia og USA.

I Danmark og på Færøerne er PFAS-koncentrationen i befolkningens blod på samme niveau som i Grønland. Befolkningen på Færøerne spiser grindehval, som også har høje niveauer af PFAS.