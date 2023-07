29/07/2023 KL. 11:30

For abonnenter

Lydfil afslører: Forsikringsfirma misinformerer og opfordrer til svindel

Danske boligejere sidder fanget i et mareridt efter at have købt det, de troede var et fejlfrit drømmehus. Nu dokumenterer en lydfil, at et forsikringsfirma direkte opfordrer til svindel ved hussalg. Direktøren ønsker ikke at kommentere sagen.