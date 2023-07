Coop følger konkurrent og nedsætter priser på personlig pleje

Oplysningen om prisnedsættelserne kommer, efter konkurrenten Salling Group torsdag ifølge TV 2 har nedsat prisen på 300 dagligvarer i personlig pleje i Føtex og Bilka.

Ifølge TV 2 har Salling Group valgt at sænke priserne, fordi man vil ”investere i at sikre kunderne lavere normalpriser” efter en lang periode med inflation og prisstigninger på dagligvarer.

Føtex er én af de to detailkæder, hvor Salling Group har valgt at sænke priserne. TV 2 Østjylland har talt med direktør i Føtex Morten Møberg, som fortæller, at flere prisfald kan være på vej.