Man skal passe på med, hvad man beder unge mennesker gøre. Det kan jo ske, at de retter ind – og at det ender med at blive et problem for samfundet.

Igen i denne uge har fortællingen været, at stadig færre – og alt for få – unge søger ind på en velfærdsuddannelse, der fører til et liv som sygeplejerske, pædagog osv. Men ifølge flere eksperter er situationen en konsekvens af det syn på uddannelse, som er blevet skabt over de seneste årtier.