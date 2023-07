Flere børn bortadopteres under tvang

- Vi ser, at der indstilles til tvangsbortadoption, selv om forældre til anbragte børn overholder alle aftaler om samvær og har gode samvær, siger hun til avisen.

Ifølge Bitten Kjærsgaard er antallet af tvangsbortadoptioner steget efter en lovændring i 2015.

Før da skulle det godtgøres, at forældre varigt ikke kunne tage sig af deres barn. Men efter lovændringen har det blot skullet sandsynliggøres, at de aldrig vil kunne opnå evnen til at være forældre, hvilket kræver mindre, skriver avisen.

Siden 2015 er kommunerne Guldborgsund og Lolland blandt dem i Danmark, der ifølge Kristeligt Dagblad har indstillet flest børn til tvangsbortadoption - med henholdsvis 13 og 39 tilfælde.