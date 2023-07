Den unge mand, der er erklæret sindssyg, også i gerningsøjeblikket, blev kendt skyldig i alle forhold i anklageskriftet.

Manden var tiltalt for at have dræbt tre personer, heriblandt to unge mennesker på 17 år samt en 46-årig mand. Derudover 11 konkrete drabsforsøg samt yderligere drabsforsøg ved at have skudt mod en gruppe på ca. 21 personer.

Begrundelsen for, at manden nu skal anbringes på Sikringen uden længstetid er, at »lægelige oplysninger sammenholdt med det, den tiltalte har begået.« Man ønsker at forebygge, at den psykisk syge mand begår nye forbrydelser.