Politiet efterlyser vidner efter kvinde overfusede fireårig

Samtidig siger han, at udtalelserne efter politiets mening er strafbare efter straffelovens paragraf 266b, som også kaldes racismeparagraffen.

- Efterfølgende har hun en kaffe i hånden, hvor hun tager låget af kaffen. Moren får et indtryk af, at den skal hældes ud over datteren, så hun lægger sig imellem og får kaffe ud over sin arm og dele af sin overkrop.

Jakob Tofte siger, at moren ikke har fået brandsår som følge af hændelsen, men at der her er tale om vold.

- Det er noget, som vi ser alvorligt på, og som vi selvfølgelig vil gøre, hvad vi kan for at komme til bunds i.

Han tilføjer, at barnet ikke er kommet noget til.

Hvis man har oplysninger til sagen, bedes man ringe til politiet på 114.