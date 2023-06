Peter Madsen er idømt bøde for ulovlig brevveksling

Fredag i sidste uge var Peter Madsen mødt i Retten i Nykøbing Falster. Her indrømmede han, at han har sendt breve ud til tre kvinder, selv om han ifølge loven ikke må sende breve de første ti år, han afsoner sin livstidsdom.

I forbindelse med retsmødet blev Peter Madsen spurgt, om han havde sendt mindst fire breve ud til to kvinder, selv om han ikke måtte.

Det mente han ikke var korrekt. ”Det er mange flere”, lød svaret.

Peter Madsen er blevet dømt for at sende breve ud til den ene af de to kvinder, han var tiltalt for at have sendt breve ud til. Der er tale om en 22-årig kvinde.