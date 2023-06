Anklager kræver sjælden anbringelse til Field's-tiltalt

- Og der er en vanvittigt høj personalenormering samt sikkerhedsvagter, siger specialanklageren.

Desuden kan man - i modsætning til på en almindelig psykiatrisk afdeling - ikke komme på uledsaget udgang, og det kræver i det hele taget en helt særlig tilladelse, hvis man skal på ledsaget udgang fra Sikringen.

Alene det, at anklagemyndigheden ønsker en person anbragt på Sikringen, kræver, at Justitsministeriet vurderer det og indstiller til det.

Anklagemyndigheden mener, at det er nødvendigt med de ekstra sikkerhedsforanstaltninger til den 23-årige, da han på trods af medicinsk behandling for paranoid skizofreni under sin varetægtsfængsling stadig har voldelige tanker.

Søren Harbo henviser blandt andet til, at en retspsykiater har vurderet, at der er stor risiko for, at den 23-årige igen vil begå alvorlig personfarlig kriminalitet.