75-årig mand stukket med skruetrækker i moské er død

Den fængslede fortalte i retten, at han onsdag var dukket op ved moskéen på Lisesmindevej i Odense for at få lov til at komme ind i moskéen, som han er nægtet adgang til.

Men der opstod ifølge den 70-årige tumult, og det endte med, at den 75-årige blev stukket med en skruetrækker.

Manden selv erkender, at det var ham, der stak den 75-årige. Men han nægter, at det var et forsøg på at slå ham ihjel.

Han havde efter eget udsagn skruetrækkeren med til brug i eventuelt selvforsvar.

Den 70-årige har tidligere fået en betinget dom i forbindelse med vold ved moskéen, som bruges af bosniere. Derfor er han nægtet adgang til moskéen.