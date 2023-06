»Mia havde en glad aften i byen som så mange andre unge mennesker efter en lang periode med Corona. Det blev slutningen på det liv, som lige var begyndt. Vi håber, at børn og unge i Danmark husker på, at Mias død er en gal mands værk, og ikke er en generel frygt værdig,« skriver familien, der opfordrer unge til ikke at lade sig skræmme over sagen, og ikke lade den hindre dem fra »at leve det fantastiske og frie liv, der er mulighed for i Danmark.«

Det var Mia Skadhauge Stevns mor, der slog alarm, da hun ikke var kommet hjem fra byen. I brevet takker familien politiet, personalet i retten og pressen for en respektfuld behandling.

»Vi vil gerne takke politiet for deres hurtige indsats og deres meget grundige arbejde med sagen samt deres behandling af os. Det har betydet meget, og vi har mærket respekt for og til Mia og os,« står der.