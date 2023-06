Læs hele Mia Stevns families udtalelse efter dommen

Vi vil også gerne sige tak til presse og medier for at have udvist respekt og hensyn omkring os og respektere vores valg om ikke at udtale os på noget tidspunkt. Også tak for at vurdere, hvad der er nødvendigt at informere om.

Mia havde en glad aften i byen som så mange andre unge mennesker efter en lang periode med corona. Det blev slutningen på det liv, som lige var begyndt. Vi håber, at børn og unge i Danmark husker på, at Mias død er en gal mands værk og ikke er en generel frygt værdig - og ikke lader sig skræmme fra at leve det fantastiske og frie liv, der er mulighed for i Danmark.

Vores Mia elskede livet, hun satte stor pris på livet og tog ikke noget som en selvfølge. Hun udtrykte taknemmelighed til os og for de muligheder, hun havde. Hun arbejdede målrettet mod hendes mål. Mia var fuld af empati og omsorg over for andre mennesker. Hun elskede sin familie, kæreste og venner. Hun var alt det, man kunne ønske sig af en datter. Vi, der elsker Mia, kommer til at savne og mangle hende i resten af vores liv. Vi vil huske Mia som det fantastiske menneske, hun var.