En forvaringsdom er tidsubestemt, og den dømte kan kun blive løsladt, hvis en domstol vurderer, at den dømte ikke længere er farlig og i risiko for at begå ny kriminalitet. I gennemsnit løslades en person med en forvaringsdom efter 14 år og 7 måneder.

»Min klient er godt og grundig træt af det hele, og han havde håbet på en tidsbestemt straf på 16 år – hvis man altså kan tale om at håbe i en sag, hvor man først og fremmest har ønsket sig frifundet,« forklarede Mette Grith Stage efter domsafsigelsen.

Både anklager og forsvarer fremhævede den såkaldte ubådssag, hvor Peter Madsen blev idømt livstid for voldtægt, drab og partering af journalist Kim Wall.

»Selvom den her sag er helt frygtelig, og at jeg anerkender, at den skal give 16 år, så er der et stykke op til livstid. Vi har ubådssagen, som både anklager og jeg fremhævede, og den har efter min og rettens vurdering en række momenter, som gør, at den er lige en tand grovere.«

Anklager Mette Bendix oplyser, at Anklagemyndigheden nu vil læse dommen igennem, inden Statsadvokaten tager stilling til, om den vil anke sagen med påstand om, at han straffes med fængsel på livstid i stedet for forvaring.