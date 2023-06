Forklaring: Her er forskellen på livstid og forvaring

Specialanklager Mette Bendix gik efter at at få den 38-årige Thomas Thomsen idømt fængsel på livstid for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Alternativt skulle straffen være forvaring, mente anklageren.

Torsdag idømte retten den 38-årige forvaring for voldtægtsforsøg, drab og partering af den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.