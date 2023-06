Hospital beklagede kirurgers opsigelser. Nu skal de søge om at blive

Det bliver ikke en helt lige vej tilbage til jobbet, hvis de to kirurger, som tidligere i denne måned sagde deres job på Aarhus Universitetshospital op i protest, vil fortsætte som de bærende kræfter inden for avanceret mave- og tarmkræftkirurgi på hospitalet efter 31. august.

Heller ikke selvom hospitalsledelsen tirsdag meddelte, at hovedårsagen til de to kirurgers opsigelse nu er væk. Hospitalsledelsen offentliggjorde tirsdag morgen beslutningen om, at cheflægen på den omdiskuterede Mave- og Tarmkirurgiske Afdeling er fritaget fra tjeneste. Men de to kirurger, overlægerne Mette Møller og Jonas Funder, skal søge deres nuværende arbejde, hvis de gerne vil fortsætte på afdelingen, der som den eneste i Danmark udfører den specialiserede hipec-behandling, oplyser Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på AUH.