Pige har anmeldt voldtægt under nordjysk traktortræk

En 17-årig pige blev voldtaget i et læhegn af to personer sent fredag aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor politikredsen søger vidner til episoden.

Voldtægten fandt ifølge anmeldelsen sted i Aars lidt før midnat natten til lørdag, mens der var traktortræk i den nordjyske by.