Rekordmange studenter er uden uddannelse fem år efter gymnasiet

Emilie Agner Damm anholder det, hun kalder en udbredt antagelse af, at man i modsætning til med en erhvervsuddannelse med en gymnasieuddannelse ”holder alle veje åbne”.

- I virkeligheden er det sådan, at der på erhvervsuddannelserne er rigtig gode muligheder for at læse videre. Man lukker ikke sine veje. Tværtimod får man bare et håndværk meget hurtigt og kommer hurtigt i stand til at træde ind på arbejdsmarkedet med nogle faglige kompetencer, siger hun.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at der er en kraftig udvikling i antallet af studenter, der ikke er i gang med en uddannelse to år efter at have fået huen på.

I 2012 var det cirka hver femte af dem, som to år forinden var blevet studenter, som ikke var begyndt at læse videre.

I 2022 - ti år senere - gælder det to ud af fem. Med andre ord er andelen altså blevet fordoblet.