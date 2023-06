Nordsjællands Politi henter ny direktør fra Rigspolitiets ledelse

57-årige Lykke Sørensen siger i pressemeddelelsen, at hun glæder sig til at blive en del af Nordsjællands Politi.

- Jeg ser frem til for første gang at være en del af øverste ledelse i en politikreds og medvirke til at løse vores opgaver helt tæt på borgerne, udtaler hun.

Rigspolitichef Thorkild Fogde takker Lykke Sørensen for at have ”ydet en meget stor indsats i reformen af Rigspolitiet” og kalder hende for en ”meget kompetent og handlekraftig leder”.