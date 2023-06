Peter Madsen erkender at have sendt breve ud af fængslet

Et spørgsmål han svarer ”ja” til. Han mener dog, at reglen er i strid med menneskerettighedskonventionen, siger han.

Han er tiltalt for at have sendt mindst fire breve ud af fængslet. Det har han ifølge politiet gjort ved at sende breve til offentlige myndigheder - som indsatte godt må sende ukontrollerede breve til - med breve til to kvinder indeni.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han har gjort det, svarer Peter Madsen, at det ikke er korrekt: ”det er mange flere”.

Brevvekslingen skulle ifølge tiltalen være sket mellem september og december 2022.