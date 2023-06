Nu er der livreddere på 35 danske strande og havnebade

Derudover er der bemanding ved flere havnebade. Her vil livredderne være på vagt indtil 31. august.

I 2022 gennemførte TrygFonden Kystlivrednings livreddere 67.469 indsatser, hvoraf de 22 betegnes som aktioner, hvor personer var i livsfare.

Ifølge Anders Myrhøj er det vigtigt - uanset hvor ved kysterne, man bader - at man er meget opmærksom for at undgå at komme galt afsted.

- Opmærksomhed er en manglende ressource i samfundet. Det er egentlig der, den går rigtig galt. Og særlig opmærksomhed på børn, som jo er super impulsive og hurtigt bliver væk.

- Det kan gå hjemme i haven, men det går altså ikke, når du er ude ved et åbent hav. Så hav god fokus på dem, og så selvfølgelig opmærksomhed på de forhold, der er på dagen, siger han.