Dansk-grønlandsk historie skal udredes inden for fem år

- Med det kommissorium, vi præsenterer i dag, tager vi et meget vigtigt skridt i forholdet mellem Grønland og Danmark. Vi skal have kortlagt historien, så vi har et fælles kort at navigere efter, siger hun i pressemeddelelsen.

Uddannelses- og forskningsministeren er torsdag aften dansk tid i Grønland for at underskrive kommissoriet sammen med den grønlandske landsstyreformand, Múte B. Egede.

Det glæder Múte B. Egede, at de to lande er nået til enighed.

- Alle grønlændere lever med omkostningerne af relationen mellem Grønland og Danmark, som har haft omfattende konsekvenser for Grønlands udvikling.