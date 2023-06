Knap 300 kvinder med brystkræft opfordres til at søge erstatning

Ventetid på kræftscreening har ført til problemer med at behandle de kræftsyge til tiden. Ikke mindst i Region Hovedstaden.

Det viser en orientering, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) har givet til Folketingets Sundhedsudvalg om de langvarige problemer, Region Hovedstaden har haft med at overholde kravet om, at der højest må gå 2 år og 3 måneder mellem, at kvinder bliver screenet for brystkræft. Mange kvinder har ventet mere end et halvt år længere, end de i følge loven burde på at få tjekket deres bryster for tegn på kræftknuder.