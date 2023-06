Hvis vi vil løse fejl, som bunder i komplekse udfordringer, kræver det en langt mere helhedsorienteret, konstruktiv og fællesskabsorienteret tilgang – fra alle aktører,« skriver Helene Probst.

Sagen har tidligere betydet, at to hospitalsdirektører fra AUH blev afskediget.

I forbindelse med en redegørelsen fra Kammeradvokaten om kræftskandalen på den mave- og tarmkirurgiske afdeling på AUH konstaterede sundhedsprofessor Jes Søgaard i Jyllands-Posten i begyndelsen af maj i Jyllands-Posten:

»For mig at se bliver det svært for Pernille Blach Hansen at vikle sig ud af denne sag.«

I redegørelsen kom det bl.a. frem, at hospitalsledelsen på AUH i juni 2022 bad koncernledelsen i Region Midtjylland om hjælp til at løse behandlingspresset på hospitalet. Hjælpen kom ikke, og konsekvensen har bl.a. været, at 306 alvorligt syge kræftpatienter på MTK-afdelingen ikke har fået behandling inden for den lovpligtige maksimale ventetid.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) oplyser, at han fik meddelelserne om begge opsigelser mandag.

»Jeg er ked af begge opsigelser. Der er tale om to kompetente og vidende ledere. Jeg vil nu drøfte situationen med forretningsudvalget, herunder konstituering og opslag af de to ledige stillinger,« siger Anders Kühnau.

Pernille Blach Hansen skal aftale tidspunktet for sin fratrædelse nærmere, fremgår det af en kort pressemeddelelse fra Region Midtjylland. Pernille Blach Hansen skriver i sit opslag, at hendes plan nu er at »starte med en strategisk pause for at reflektere og genfinde gamle passioner samt søge nye udfordringer«.

Helene Probst, som begyndte i jobbet som som lægefaglig koncerndirektør i regionen i januar i år, har den seneste tid været sygemeldt. Hun skriver i sit opslag også, at hun under de nuværende betingelser i regionen ikke kan bidrage med den nødvendige strategiske udvikling, nytænkning og prioritering.

»Jeg har sat meget stor pris på at møde så mange dygtige og kompetente fagpersoner, både i administrationen og på hospitalerne i Region Midtjylland. Tak for alle de gode samtaler, vi nåede at have. Kæmpe tak til de af jer, der har støttet mig undervejs, da det blev svært. Det har betydet meget. Pas nu godt på hinanden og jeg håber, at alle vil hjælpe med at passe rigtig godt på sundhedsvæsenet i det midtjyske.«

Helene Probst fratræder ved udgangen af juli.