Politisk kritik af »ubrugelige« indberetninger om ventetiden på kræftbehandling

Alligevel har regionerne brugt den gamle og mere løse fortolkning i de fem redegørelser, som de fredag den 16. juni sendte til Sundhedsstyrelsen for at give et landsdækkende overblik over antallet af patienter, som venter for længe. To dage forinden brugte Region Midtjylland den indskærpede fortolkning i en anden redegørelse.

»Spildt arbejde,« lyder det fra én sundhedsordfører.

»Uacceptabelt og en ommer,« lyder det fra en anden.