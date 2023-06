56-årig mand er død efter overfald i Kalundborg

Midt- og Vestsjællands Politi har søndag morgen og formiddag arbejdet i området med efterforskere og kriminalteknikere.

Det har også fået assistance fra Beredskabsstyrelsen.

- Vi er lige nu ved at undersøge området grundigt for spor. Der er ikke nogen tvivl om, at manden har været udsat for et alvorligt overfald. Men der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål, siger Michael Robdrup Andreassen, som er politikommissær hos Midt- og Vestsjællands Politi, i pressemeddelelsen.

Midt- og Vestsjællands Politi hører gerne fra vidner, som kan fortælle om mandens færden op til, at politiet fandt ham.