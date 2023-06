I flere måneder har myndighederne – og offentligheden – ventet på regionernes redegørelser for tilstanden på kræftområdet, efter at kræftskandalen fra Aarhus Universitetshospital (AUH) fik en national snebold til at rulle.

Fredag kom de så, men flere sundhedsprofessorer konkluderer nu, at redegørelsernes centrale tal nok slet ikke kan bruges til at besvare det spørgsmål, de skulle: Hvor ofte bryder regionerne reglerne og kræftpatienternes rettigheder ?