Den voldsomme tørke i 2018 kostede Søren Korsgaard flere hundrede tusinde kroner, fordi hans afgrøder visnede. Ifølge klimaforskere er det ændrede klima formentlig hovedforklaringen – og det kan blive endnu værre, i takt med at det bliver varmere, og klimaet bliver mere ustabilt.

Efter tørken tog Søren Korsgaard et nyt middel i brug for at sikre sig mod konsekvenserne af den globale opvarmning. Men paradoksalt nok er det skader på grund af for meget regn – og ikke for lidt – der siden 2021 har givet ham en stor erstatning for tabte indtægter.