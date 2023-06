Forbuddet har da også kostet flere bøder, bl.a. ved et grillarrangement ved Varde, hvor to mænd og en dreng havde tændt en kulgrill. Den ene mand fik en bøde på mindst 5.000 kr., mens de to andre også får en firecifret bøde. Det skriver tv2.dk.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Jyllands-Posten, at man endnu ikke har stiftet bekendtskab med nogen, der har overtrådt forbuddet. Bornholms Politi oplyser, at det »ikke har lavet nogen sager«, men at man har brugt kræfter på at »formane om sikkerheden« og sammen med arrangørerne af Folkemødet har lavet specifikke zoner til sikker rygning blandt gæsterne.