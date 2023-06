19/06/2023 KL. 05:00

Minister varsler modtræk over for banders nye guldgrube

De står bag organiserede callcentre, der målrettet går efter at svindle ældre mennesker. Politiet kalder banders nye guldgrube for »kynisk og afstumpet«, og tallene viser, at kriminaliteten er i vækst. Nu vil justitsministeren slå tilbage.