14/06/2023 KL. 05:00

»Vi sygeplejersker ved godt, hvad vi er værd. Det vil den nye rapport ikke ændre på«

Lønkomitéen, som har vurderet de offentlige lønninger i et år, ser ikke et særskilt efterslæb for sygeplejersker, men peger på, at der er ulige løn mellem mænd og kvinder. Dansk Sygeplejeråd fastholder sit krav om 5.000 kr. mere om måneden på grundlønnen til alle sygeplejersker, mens regeringen, regionerne og kommunerne hellere vil fordele flere penge efter de funktioner, der er mest udfordret i sundhedsvæsenet.